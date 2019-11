Partir à l'étranger pour fuir

publié le 26/11/2019 à 01:19

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 25 novembre 2019 :



Sylvie a rencontré un homme il y a 3 semaines. C'est un ami d'ami qui est venu la voir jouer au théâtre. Après la pièce, elle a discuté avec lui, puis se sont échangés leurs numéros. Depuis, Sylvie est déconcertée par l'attitude de cet homme. Il ne prend jamais l'initiative de l'appeler ou de lui écrire, ne propose rien, mais il accepte toutes les propositions de Sylvie et est disponible pour la voir. Comment Sylvie doit-elle interpréter cela ?

Annie est une baroudeuse depuis plus de 30 ans. Elle aime voyager. Elle est déjà partie et a même vécu dans de nombreux endroits du monde. Il y a 1 an, elle a décroché un CDI. Ce qui devrait être une bonne nouvelle créé un manque chez Annie. Elle a donc décidé de prendre un congé sans solde de 3 mois pour repartir. Elle ne sait ni où, ni pourquoi. Ce voyage symbolise cette période de remise en cause de sa vie.

Maxime est séparé depuis 1 an. Il a une petite fille de 3 ans. A 37 ans, il se dit que c'est le moment de partir à l'étranger quelques mois pour fuir un peu la situation. Il ne voit sa fille que deux week-end par mois. La séparation avec sa fille est trop difficile à supporter. Cette envie de fuite est conséquente à une rupture très problématique. Mais est-ce que la fuite est une vraie solution ?

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



