publié le 28/09/2017 à 09:35

"C'est la période des soldes. La grande braderie. Il faut se précipiter : bientôt, il n'y aura plus rien à vendre. Des pépites en veux-tu en voilà : venez, venez braves gens, venez faire votre marché, on liquide !", clame Éric Zemmour. "Mais nos liquidations ont de belles manières. On est français quand même !", raille le journaliste, qui note que "notre boutique de soldes a pour enseigne 'Au bon Airbus' !"



"Les Allemands veulent Alstom ? C'est l'Airbus du TGV. Les Italiens mangent STX ? C'est l'Airbus naval. Quand Nokia a bouffé Alcatel, c'était l'Airbus du téléphone. Demain, si Wolkswagen prenait Peugeot, on aurait l'Airbus de l'automobile", tonne-t-il. Éric Zemmour, qui constate "la mort des pure players, rachetés par les conglomérats à l'ancienne", conclut en s'exclamant : "Airbus, que de crimes on commet en ton nom !"