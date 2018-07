publié le 03/07/2018 à 13:22

Une bonne nouvelle pour les producteurs et les amateurs de choucroute. Mardi 3 juillet, l'Union européenne devrait rendre officielle l'indication géographique protégée (IGP) de la choucroute d'Alsace.



"L'Alsace assure toujours 70% de la production nationale" d'après France Bleu Alsace. En 2012, l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) avait donné un avis favorable à ce classement. "L'indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé dont la qualité ou la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique", indique l'Inao.



"L’IGP est liée à un savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle consacre une production existante et lui confère dès lors une protection à l'échelle nationale mais aussi internationale", rappelle l'Institut. En 2016, la France comptait 137 produits agroalimentaires IGP, 74 vins et 2 cidres (breton et normand). Par exemple, le sel de Guérande, la moutarde de Bourgogne, le pruneau d'Agen ou la tomme de Savoie possèdent une indication géographique protégée.

Une cinquantaine de producteurs de choux se trouvent en Alsace, essentiellement répartis au Sud de Strasbourg. Les surfaces cultivées régressent, elles sont passées de 700 à 500 hectares, d'après les informations de France Bleu.