Les bienfaits du chou de choucroute

Une fois émincé, salé, puis naturellement fermenté, le chou blanc que nous retrouvons dans la choucroute alsacienne se révèle un aliment formidable pour la santé. "Pour moi, la choucroute, c’est le chouchou du ventre plat", confie le docteur Saldmann.



"Contrairement aux idées reçues, c’est un aliment minceur", poursuit-il, "on parle bien-là du légume, et non pas de tout ce qui va avec". Ainsi, 100 grammes de choucroute ne représentent que 19 calories. "Pour 250 grammes, vous mangez l’équivalent d’une pomme", s’émerveille Frédéric Saldamnn. "C’est bourré de fibres, de vitamines C, de vitamine A, du calcium et du magnésium, d’oligo-élément", poursuit le spécialiste santé de RTL.

Et l’un des avantages indéniables de la choucroute est la sensation de satiété qu’elle procure : "après ça vous n’avez pas fin, vous ne grignotez pas". Enfin, la choucroute est un aliment probiotique, qui contient donc "un cocktail idéal des meilleurs lactobacillius". Autrement dit, sa consommation renforce votre flore intestinale et diminuent le nombre de gaz intestinaux.