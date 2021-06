publié le 09/06/2021 à 18:03

Non, il n'y a pas de tueur en série qui sévit dans les Alpes. Pourtant, à plus de 2.000 mètres d'altitude, des plaques de neige rougeâtre sont visibles, poussant les chercheurs, du CNRS et de Météo-France notamment, à créer le Consortium Alpalga pour étudier ce phénomène méconnu baptisé "sang des glaciers".

Il s'agit en fait de microalgues, expliquent les scientifiques. "L’apparition de neiges rouges, déjà connues dans l’Antiquité, semble de plus en plus fréquente aux hautes altitudes, ainsi que dans les régions Arctiques et Antarctiques", disent-ils précisant que cette prolifération est en partie due au changement climatique car ces algues se "nourissent" du CO2 dans l’atmosphère.

"Il est attendu que cela déstabilise les écosystèmes, mais aussi accélère certains effets négatifs sur certains environnements, en particulier les glaciers", expliquent encore les chercheurs. En effet, en se colorant en rouge, la neige reflète moins la lumière et capte ainsi davantage de chaleur ce qui entraîne une fonte plus rapide. Ce Consortium Alpalga doit encore répondre à plusieurs interrogations car la méthode de développement de ces microalgues est encore assez méconnue.

Vous connaissez sûrement l'une d'elles... En effet, la forte multiplication ponctuelle de #microalgues du genre Sanguina est responsable de la coloration de la neige, surnommée « sang des glaciers ». Ce type de microalgues n’a été retrouvé qu’à partir de 2000 mètres d'altitude👇 pic.twitter.com/OP8VI3bYpy — CEA_Officiel (@CEA_Officiel) June 7, 2021