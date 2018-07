publié le 26/10/2017 à 15:24

Dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 octobre, cinq migrants ont été blessés à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) lors d'une opération contre des passeurs. Un militaire a également été légèrement touché en glissant.



Autorisée par la préfecture et le parquet de Nice, l'intervention était prévue depuis plusieurs jours pour repérer des passeurs à la frontière franco-italienne, selon France Bleu. La brigade mobile de recherche de la police aux frontières, des CRS et des militaires de l'opération Sentinelle étaient mobilisés.

Depuis plusieurs semaines, des dizaines de migrants sont déposés chaque semaine, la nuit, sur le bord de l'autoroute A8 par des passeurs, selon France Bleu Azur. Dans la nuit de l'opération les forces de l'ordre ont donc tenté de procéder au contrôle d'individus qui empruntaient un chemin escarpé près de cet autoroute.

Deux enquêtes ouvertes

Un militaire s'est alors légèrement blessé en glissant tandis que cinq migrants sont tombés dans une canalisation d'eaux pluviales en béton de quatre à cinq mètres de profondeur. Deux d'entre eux sont grièvement blessés. Ils ont tous été transportés à l'hôpital.





Deux enquêtes ont été ouvertes. Le procureur de la République de Nice a confié une enquête à l'inspection générale de la police nationale (IGPN). Une autre enquête a été ouverte suite à l'arrestation de deux passeurs, placés en garde à vue.

Les associations dénoncent le traitement des migrants

Cinq des principales associations d'aide aux étrangers ont dénoncé mercredi 18 octobre des atteintes "inadmissibles" aux droits des migrants à la frontière franco-italienne. Amnesty, la Cimade, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières et le Secours catholique s'inquiètent de voir des personnes en quête de protection "refoulées quotidiennement" vers l'Italie, "sans respect des garanties et procédures" notamment sur le droit d'asile.





Elles dénoncent aussi dans un communiqué commun les renvois de mineurs non accompagnés vers l'Italie, "en violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant". D'abord limitées aux Alpes-Maritimes, notamment à Menton, "ces pratiques se développent maintenant tout le long de la frontière franco-italienne" et "c'est désormais la région de Briançon qui est concernée", ajoutent les associations.



Elles demandent donc "l'arrêt immédiat des renvois illégaux des personnes depuis la France vers l'Italie" et plaident pour une protection "sans condition" des mineurs, ainsi qu'un accès au droit d'asile pour les migrants franchissant la frontière.