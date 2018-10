publié le 23/07/2018 à 06:30

Les vacances tout juste démarrées, la prochaine rentrée scolaire se prépare déjà. Pour faire face à ces dépenses importantes, certaines familles peuvent bénéficier d'une aide spécifique : l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire.





Si toute personne résidant sur le sol français peut prétendre à cette allocation sans condition de nationalité, il faut néanmoins remplir certains critères. L'ARS est d'une part versée selon un critère de ressources - les revenus de 2016 pour 2018 - et d'autre part selon le nombre d'enfants à charge âgés de 6 et 18 ans.

Pour la rentrée 2018, le plafond de ressources nécessaires pour toucher l'ARS oscille ainsi de 24.453 euros pour un seul enfant à charge, à 35.739 euros pour trois enfants à charge. Pour chaque enfant en plus, il faut ajouter 5.643 euros de plafond supplémentaire. Des plafonds similaires à l'année dernière donc.

Entre 367 et 401 euros

Si vous voulez prendre de l'avance et acheter prochainement les fournitures scolaires de vos enfants, par exemple, il vous faudra avancer les frais. En effet, l'ARS n'est versée qu'à partir du mois d'août pour toutes les personnes recevables ayant fait leur demande sur le site de la Caf. L'année dernière, l'allocation avait été versée à compter du 17 août par exemple.



L'ARS varie en fonction de l'âge des enfants. Ainsi, les parents vont recevoir 367,73 euros pour un enfant entre 6 et 10 ans, 388,02 euros pour un enfant entre 11 et 14 ans et enfin 401,77 euros pour un enfant entre 15 et 18 ans.