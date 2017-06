publié le 23/06/2017 à 10:55

Peu après sa prise de fonction, Jean-Michel Blanquer avait affiché sa volonté de donner à la musique une place croissante dans la scolarité. Le ministre de l’Éducation nationale avait notamment indiqué qu’il souhaitait la création de chorales dans toutes les écoles et tous les collèges. Afin de ne pas perdre de temps, le successeur de Najat Vallaud-Belkacem a décidé de profiter de la rentrée scolaire, le 4 septembre prochain pour donner le "la", en annonçant la mise en place d’une "rentrée en musique".



"Dès le premier jour de la rentrée, ce que nous souhaitons, c’est que la chorale qui a travaillé en 2016-2017 puisse se produire devant ceux qui arrivent, les nouveaux comme les anciens", indique Jean-Michel Blanquer dans une vidéo postée sur le site du ministère de l’Éducation nationale, "de façon à ce que dès le début de l’année nous disions aussi qu'il y aura de la musique plus que jamais dans nos enseignements".



Dans un entretien accordé au Parisien - Aujourd’hui en France, le ministre de l’Éducation nationale avait déjà confié qu’il estimait que la musique occupait une place "insuffisante" dans les programmes. Cet enseignement constitue à ses yeux “un élément de l’éducation artistique et culturelle décisif” et un “symbole d'harmonie et de bonheur”. Les petits choristes de nos écoles et collèges sont prévenus, ils devront certainement un petit plus tôt pour préparer l’accueil de leurs camarades.