L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 17 août prochain

publié le 02/08/2017 à 07:27

L'allocation de rentrée scolaire sera versée à 2,8 millions de familles dans un peu plus de deux semaines maintenant : le 17 août. La Caisse d'allocations familiales versera cette aide à la Réunion et à Mayotte dès le jeudi 3 août.



L'ARS permet aux familles aux revenus modestes de payer les fournitures scolaires. Cette année, l'allocation est revalorisée de 0,3%, c'est moins que 0,7% d'inflation. Concrètement, cela représente à peine plus d'un euro de plus par an, comparé à la précédente rentrée.

Dans le détail, les familles toucheront 364 euros, si l'enfant a entre 6 et 10 ans. S'il est âgé de 11 à 14 ans, la CAF versera 384 euros. Enfin, au-delà de 15 ans, et jusqu'à 18 ans, ce sera quasiment 397 euros, pour aider à financer les fournitures scolaires et autres dépenses relatives à la rentrée.

Des démarches différentes en fonction de l'âge de l'enfant

Pour les percevoir, il ne faut pas que les ressources du foyer dépassent 24.400 euros, pour un enfant, 30.000 pour 2 enfants, et 35.600 euros pour 3 enfants.



Ensuite, l'allocation est automatiquement versées pour les jeunes de 6 à 15 ans. Aucune démarche n'est à accomplir. En revanche, si l'enfant est âgé de 16 à 18 ans, les familles doivent confirmer sur le site de la CAF qu'il est toujours scolarisé.



Dernière démarche : pour les parents dont les enfants auront 6 ans l'an prochain, mais qui entrent en CP cette année, il faudra envoyer un certificat de scolarité à votre caisse d'allocations familiales.