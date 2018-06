publié le 11/06/2018 à 11:22

La pâtisserie a ouvert ses portes il y a un an. Mais Emma, avant de s'installer, préparait ses gâteaux chez elle, dans sa cuisine, pour les proposer aux professionnels. "Le produit phare de lancement, c'était le macaron (...) L'idée même de me mettre à la pâtisserie à mon compte, c'est avec le macaron", explique-t-elle.



"Après il y a des gâteaux plus traditionnels, comme la madeleine ou le financier, qui font partie de mon histoire et de mon enfance. J'allais souvent dans des pâtisseries avec ma grand-mère. Ensuite mes parents étaient restaurateurs. Donc faire à manger pour les autres, j'ai toujours connu ça", confie-t-elle.

Ses gâteaux sont juste délicieux, avec des saveurs authentiques. Tout est fait sur place, tout est poché à la main. Emma est très attentive aux matières premières qu'elle utilise. Son gâteau star, c'est le "Gâteau de Mamie" qui a sa petite histoire. Il s'agit d'un gâteau aux fruits qui varie au gré des saisons, et qui connaît un grand succès.

Emma recherche un vrai goût traditionnel, qu'elle revisite à sa façon. Y compris avec son cheesecake, délicieux tellement il est léger.

Emma Duvéré (à droite) avec son associée Isabelle, dans leur pâtisserie Crédit : RTL / Armelle Lévy

Emma, qui avait initialement fait une école de cinéma, a osé se lancer, et changer de voie, grâce au soutien de son amie Isabelle, qui l'a toujours encouragée. La jeune femme a passé son CAP de cuisine en 2012. Elle a suivi des cours de pâtisserie également. Elle a donc fait une reconversion professionnelle, comme son associée.



Isabelle était chef de projet informatique. Elle a changé de vie pour passer un CAP d'ébéniste, avant de tout quitter pour accompagner Emma dans son aventure. Elle s'occupe de la vente, et de la communication. Toutes les deux ne regrettent pas ce choix.



La pâtisserie d'Emma, où tout est fait dans 17 mètres carrés, pourrait bientôt s'agrandir, pour pouvoir accueillir plus confortablement les clients avec des places assises.