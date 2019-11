publié le 17/11/2019 à 14:04

Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, était l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 17 novembre. Actuellement, le taux d'alcoolémie au volant est limité à 0,5g/L d'alcool dans le sang, ce qui correspond à un verre de vin. À la question "pour ou contre zéro gramme d’alcool au volant ?", le ministre a répondu : "Pour. Lorsqu’on conduit on ne doit pas boire".

Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, souhaite prendre un décret pour réduire le taux de 0,5g/L à 0g/L. "Je ne prends pas de décret, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je vous dis simplement que je lutte contre toutes les formes d'addiction. Je pense qu'on peut faire la fête et boire des coups et que boire du vin français c'est très bon. Mais quand on boit on ne conduit pas", a déclaré Didier Guillaume.

Je ne me "mets à dos personne", ajoute-t-il en référence aux viticulteurs qui risquent de ne pas apprécier la position du ministre. "Je me suis suffisament exprimé sur le vin. Je suis très opposé au mois de janvier sans vin, je trouve ça aberrant. Je préfère la modération toute l'année, que la prohibition et l'interdiction un mois de l'année. Mais je pense que lorsqu'on conduit c'est mieux de ne pas avoir bu", réaffirme Didier Guillaume.

Que dit la loi ?

Depuis le 1er juillet 2015, la limite autorisée du taux d'alcool dans le sang est de 0,5g/L soit en équivalent 0,25mg par litre d'air expiré. Pour les jeunes conducteurs, le taux légal est de 0,2g/L. Cela correspond à un verre d'alcool pour un permis normal et zéro verre pour un jeune conducteur en permis probatoire.

Les sanctions prévues par le Code de la route pour une alcoolémie positive (avec un taux inférieur à 0,8g/L de sang) sont une amende de 135 euros et un retrait de 6 points ainsi que potentiellement un retrait de permis. Au-delà de 0,8g/L, les sanctions sont bien plus lourdes avec une suspension immédiate du permis, une amende pouvant atteindre 4.500 euros et jusqu'à 2 ans de prison.