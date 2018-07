Albert Hirsch : "le tabac, c’est 73.000 morts par an"

publié le 31/10/2016 à 23:59

En novembre, le ministère de la Santé lance l'opération "Un mois sans tabac". Pendant 30 jours le but est de mobiliser et encourager les fumeurs à s'abstenir de consommer. En France, quelque 15 millions de Français sont adeptes de la cigarette. Jusqu'au 3 novembre, Paris sera également la capitale de la lutte contre le cancer.



Le professeur Albert Hirsch salue cette initiative, mais l'administrateur de la Ligue nationale contre le cancer et vice-président de l'Alliance contre le tabac aimerait que le gouvernement aille encore plus loin : "La seule chose qui manque et qui risquerait de faire capoter ce plan de réduction du tabagisme, c’est l’augmentation significative du prix."

"Le tabac, c’est 73.000 morts par an et 15% des décès en France, et le tabac est la première cause de mortalité prématurée", rappelle l'ancien chef de service de pneumologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, "il faut que toute la société se mobilise pour venir en aide aux victimes que sont les fumeurs."