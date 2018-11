Alain Chevalier, l'un des fondateurs de LVMH, est décédé

et AFP

publié le 04/11/2018 à 15:56

"Un homme visionnaire". C'est avec ces mots que l'Élysée a rendu hommage à Alain Chevalier dimanche 4 novembre. Dans un communiqué, le Palais annonce le décès de celui qui fut l'un des fondateurs du numéro un mondial du luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).



"Il a mis son intelligence et son talent au service de la politique et de l'industrie, contribuant par sa vision et sa détermination à installer la France à la première place dans le domaine du luxe", souligne la présidence de la République.