publié le 29/11/2016 à 13:03

L'avionneur européen Airbus a annoncé ce mardi 29 novembre à ses employés la suppression de 1.164 postes en Europe et la fermeture du site de Suresnes, dans la région parisienne, dans le cadre d'un plan de restructuration, ont indiqué plusieurs syndicats. La France devrait voir 640 emplois supprimés, notamment donc à Suresnes. Les sites de Toulouse et Marignane devraient aussi être touchés.



Ce plan consistera en des départs en retraite non remplacés et de la mobilité interne et géographique. "La direction a confirmé la suppression de 1.164 postes dans tous les sites et la création de 230 emplois, ce qui fait un solde net de moins de 1.000 suppressions de postes au total. La direction a confirmé la fermeture à mi-2018 du site de Suresnes, soit 308 suppressions de postes et 150 'mobilités' de Suresnes vers Toulouse", a indiqué à la presse un syndicaliste.

Ce plan de restructuration se fera sur la base du volontariat mais le groupe n'exclut pas des licenciements si ses objectifs ne sont pas atteints en 2018, a précisé le directeur des ressources humaines, Thierry Baril, à l'AFP. Ces mesures sont sans rapport avec le carnet de commandes de l'avionneur européen, plein pour les 10 prochaines années, avec un chiffres d'affaire assuré de 1.000 milliards d'euros.