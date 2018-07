publié le 27/04/2017 à 07:11

La vache qui mange de l'herbe, ça peut sembler bizarre de dire ça. Mais il y a des vaches qui n'en mangent plus, dans les fermes géantes au Canada et au États-Unis, où 50.000 animaux sont enfermés, ne voient jamais le jour et sont gavés au maïs. Les éleveurs français ne veulent pas de ce bœuf et cette viande-là. Ils ont décidé de travailler avec des écologistes pour améliorer le modèle français : la Fondation Hulot et le WWF (des écologistes qui, contrairement à d'autres, aiment la viande).



Ils ne demandent pas la fin de l'élevage, mais que les fermes soient plus respectueuses de la nature et du bien-être animal. Ils ont établi ensemble un cahier des charges de l'élevage responsable et durable. Ils veulent que les vaches aient des pâturages. L'herbe, quand elle pousse, capte le carbone, c'est bon pour le climat. Il réclament que les animaux soient engraissés en France, car aujourd'hui beaucoup de veaux partent à l'étranger. Ils veulent aussi que la taille des exploitations reste modeste.

Dans ce travail en commun, les protecteurs de l'environnement ont une demande importante : qu'on incite le consommateur à manger "moins de viande mais de meilleure qualité". Manger moins de viande ? Les éleveurs de la Fédération bovine sont d'accord pour que le gens se régalent avec les races à viande (Salers, Limousine, Aubrac, Charolaise) et mangent un peu moins de bœuf importé ou de vieilles vaches laitières. C'est assez inédit comme démarche. Elle pourrait aboutir bientôt à l'arrivée au rayon boucherie d'un label "vache à l'herbe".