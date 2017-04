Quand les insectes ravageurs passent au photomaton

publié le 24/04/2017 à 07:15

C'est un appareil photo qui attire les pucerons, les mouches et les papillons nuisibles aux cultures en diffusant des phéromones. Ce sont des hormones qu'émettent les animaux pour communiquer entre eux. Les parasites sont attirés et viennent se coller sur une plaque gluante, qui est régulièrement photographiée. Le cliché est envoyé à l’agriculteur directement sur son téléphone portable. Les images sont à haute définition. La machine reconnait les insectes, un logiciel les compte et prévient s'il y en a peu ou beaucoup et s’il faut envisager un traitement chimique.



Cela se fait déjà les pièges a insectes, mais c’est assez artisanal. C'est l'agriculteur qui vient régulièrement compter lui-même les parasites sur une plaque de glu. Dans les serres de tomates, ces plaques ont même des couleurs très spéciales ; chacune attire tel insectes. Dans les vergers de pommiers, on pratique aussi cette technique, mais à vue d’œil.

Gain de temps et d'argent

Dans les champs de colza, c'est encore plus rudimentaire. Les agriculteurs posent sur le sol des cuvettes jaunes, des cuvettes toutes simples, mais jaune couleur colza, qui attirent les ravageurs. Ils mettent dedans de l’eau avec du produit vaisselle pour qu'il ne repartent pas. Régulièrement, ils vont les compter.



Avec ce photomaton à insectes, qui va être commercialisé cette année, la provision sera beaucoup plus précise. Ce genre de technique permet de traiter juste au bon moment, et donc de réduire la quantité de pesticides. C'est plus écologique, et ça fait gagner beaucoup d’argent aux agriculteurs.