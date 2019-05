Affaire Vincent Lambert : la bataille judiciaire va-t-elle continuer ?

publié le 12/05/2019 à 17:20

Le médecin de Vincent Lambert a annoncé ce samedi 11 mai l'arrêt des traitements dans les dans la semaine du 20 mai. Depuis près de 10 ans, cet homme tétraplégique, en état végétatif, est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Une partie de ses proches ne souhaite plus d'acharnement thérapeutique. Mais pour ses parents, il en est hors de question.



La famille est déchirée et les années, rythmées par des décisions de justice. Le médecin qui s'occupe de Vincent Lambert veut justement s'appuyer sur la dernière décision du Conseil d'État qui a confirmé l'arrêt de soins décidé collégialement le 9 avril 2018 par le CHU de Reims. C'est une nouvelle bataille judiciaire qui commence désormais. Les parents de Vincent Lambert se retrouvent une nouvelle fois opposés au médecin traitant de leur fils.

Le Dr Sanchez dit vouloir interrompre les traitements de cet homme tétraplégique en état végétatif à la suite de la dernière décision du Conseil d 'État. Le 24 avril dernier, l'institution validait l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle de Vincent Lambert. Sauf que depuis une instance internationale, le Comité international de protection des droits des personnes handicapées de l'ONU (CIDPH) s'est prononcé contre cet arrêt, demandant à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins.

Nous allons demander à la justice d'obliger la France à respecter ses engagements internationaux Jérôme Triomphe, un des avocats des parents de Vincent Lambert. Partager la citation





Une prise de position que compte bien faire valoir Jérôme Triomphe, un des avocats des parents Lambert. "Nous n'allons pas laissé faire. Que le Dr Sanchez sache bien que nous allons engager un certain nombre de recours pour que soit respecté le droit international dans cette affaire", a-t-il assuré l'avocat au micro RTL. "Nous sommes dans le combat judiciaire et nous allons demander à la justice d'obliger la France à respecter ses engagements internationaux", a précisé le conseil des parents Lambert.



La semaine dernière, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a assuré que "légalement la France n'était pas tenue de respecter cette demande". En revanche, l'État a six mois pour fournir des explications à ce comité international. Le Dr Sanchez, lui, prévoit d'interrompre les traitements la semaine du 20 mai. Les jours sont comptés pour toutes les parties prenantes.