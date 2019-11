Affaire Joushomme : L’heure du doute !

et Emilien Vinee

publié le 12/11/2019 à 21:01



A la une, l'histoire d'un étudiant en philosophie qui épouse une ancienne infirmière. A 22 ans, il n'a pas encore de métier, à 62 ans elle est déjà à la retraite. Il est séduisant, elle a du caractère. Il n'est pas vraiment pauvre, elle est franchement riche : une fortune immobilière de près de 4 millions de francs, à l’époque.



Bruno et Evelyne se marient, le 7 décembre 1984, presque à la sauvette. Dans les jours qui suivent, elle signe en faveur de son jeune mari une donation au dernier vivant. Et moins de trois mois plus tard, il se retrouve, veuf car elle a perdu la vie dans un malheureux accident de la route…



Nous sommes le 28 février 1985. Le couple roule, en toute fin d'après-midi, sur une petite route de la forêt de Meudon, à la sortie de Chaville, à bord d'une 2 CV appartenant aux parents de Bruno. Il fait nuit. Elle n'a pas conduit depuis trente ans, mais c'est elle qui a voulu prendre le volant !



Un virage mal négocié, une embardée fatale: la voiture percute un talus, s'arrête à quelques centimètres d'un arbre, et s'embrase presque aussitôt. Bruno Joushomme réussit à sortir de la voiture. Il n’arrive pas à ouvrir la portière d’Evelyne, bloquée de l’intérieur. Elle mourra carbonisée.



La famille d’Evelyne dépose plainte pour meurtre. Il crie son innocence. Après 14 mois de prison provisoire, la justice le remet en liberté, tandis que l'instruction se poursuit. Les années passent. Les juges succèdent aux juges, les experts aux experts.

13 ans plus tard il est finalement rattrapé par le drame de la forêt de Meudon. Verdict : réclusion criminelle à perpétuité ! Accident de la route ou meurtre machiavélique ?





Nos invités





Imen Ghouali, journaliste, réalisatrice pour la télévision. En 2006 elle a réalisé le numéro de « Faites entrer l’accusé » consacré à cette affaire : « Bruno Joushomme, meurtre en 2 CV » diffusé sur France 2 à l’époque, M° Philippe Meilhac du barreau de Paris, M° Morgane Le Hir, du barreau de Paris, l’actuelle avocate de Bruno Joushomme et Marie-Agnès, une amie d’enfance de Bruno Joushomme.