Aéroports : d'où viennent les fausses alertes ?

Monuments, a\u00e9roports, \u00e9coles... Depuis plus d'une semaine maintenant, la France fait face \u00e0 de nombreuses fausses alertes \u00e0 la bombe , for\u00e7ant les autorit\u00e9s \u00e0 \u00e9vacuer \u00e0 chaque fois les lieux concern\u00e9s. Ainsi, dimanche 22 octobre, le ch\u00e2teau de Versailles a \u00e9t\u00e9 \u00e9vacu\u00e9 pour la septi\u00e8me fois en neuf jours . Invit\u00e9 de Questions politiques sur France inter, France TV et Le Monde , ce dimanche, Cl\u00e9ment Beaune a indiqu\u00e9 qu'il y avait eu " pr\u00e8s de 70 alertes" \u00e0 la bombe dans les a\u00e9roports fran\u00e7ais "depuis mercredi" . Alors que les vacances de la Toussaint viennent de d\u00e9buter, le ministre des Transports a ajout\u00e9 qu'il y a avait eu moins de fausses alertes samedi. Concernant le provenance de ces fausses alertes, "c'est quasiment toujours la m\u00eame adresse email qui est utilis\u00e9e, situ\u00e9e en dehors de l' Union europ\u00e9enne , en Suisse ", a expliqu\u00e9 le ministre, pr\u00e9cisant que les auteurs \u00e9taient donc hors de port\u00e9e des sanctions de l'UE. Il a par ailleurs appel\u00e9 les h\u00e9bergeurs fran\u00e7ais \u00e0 collaborer : "Chacun a une responsabilit\u00e9, y compris les plateformes, et les r\u00e9seaux sociaux pour ne pas \u00eatre le support de ce genre d'attaque". Au total, "plus de 60 enqu\u00eates, tous lieux confondus, ont \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9es" , a conclu le ministre des Transports. Vendredi, un suspect a \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9 pour l'unique alerte \u00e9mise par t\u00e9l\u00e9phone concernant le ch\u00e2teau de Versailles, les autres ayant \u00e9t\u00e9 post\u00e9es sur un site internet gouvernemental, selon des sources polici\u00e8res.