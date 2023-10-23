Fil info
Retour au menu
Retour au menu

Inscrivez-vous pour personnaliser votre expérience, vous inscrire à nos newsletters et ne rien louper de vos programmes favoris.

  1. Accueil
  2. Actu
  3. Société
  4. Aéroports : d'où viennent les fausses alertes ?
1 min de lecture

Aéroports : d'où viennent les fausses alertes ?

Selon le ministre des Transports, Clément Beaune, près de 70 alertes à la bombe ont été reçues dans les aéroports français en cinq jours.

Des passagers à l'aéropor