Quand une fille adoptive ne veut pas adopter ses nouveaux parents

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Sophie Cadalen accompagnée de Laetitia Nallet recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 05 Aout :

Après 40 ans de mariage et un cancer, la femme de Gérard est malheureusement décédé il y a 6 ans.

Mais parfois la vie offre de belles surprises, et c'est très peu de temps après ce drame qu'il a rencontré celle qui le rend aujourd'hui heureux. Mais ses 3 fils ne l'entendent pas de la même oreille...

Valérie a toujours désiré adopter un enfant. Et c'est après 20 ans de mariage et deux enfants bientôt majeurs qu'elle a enfin pu réaliser son rêve !

Il y a 3 mois, un frère et une sœur venus d'Haiti sont venus rejoindre leur famille en Allemagne.

Le petit de 7 ans est aux anges ; une jolie chambre rien que pour lui, une famille aimante et un climat sécurisé, or il n'en est pas de même pour celle de 9 ans...

Tous les jours c'est l'enfer : cris, fuites, destructions, pas de dialogue, Valérie et son mari ne savent plus quoi faire.



