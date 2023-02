Si vous avez la chance d’être en vacances à la montagne, soyez très prudents. Les accidents de ski se multiplient avec le manque de neige. Et les services d’urgences peinent à faire face. À l'hôpital sud de Grenoble, on est même contraint de transférer des patients.

Chaque jour, des dizaines de blessés de ski affluent. "C'est dans cette zone d'accueil que les brancards arrivent soit avec l'hélicoptère, soit avec les pompiers ou les ambulances."

Kelly, une vacancière de la région parisienne, s'est fracturé l'humérus. "Une chute en snowboard, sur une piste rouge. En fait, j'ai voulu me retenir par le bras en arrière et effectivement ça a craqué", explique-t-elle.

"La situation est extrêmement tendue. On essaie de gérer au mieux. On a mis en place une cellule de crise territoriale avec les différentes cliniques du territoire et actuellement même ce système commence à arriver à saturation", précise le docteur Jean-Jacques Banihachémi, patron des urgences.

La pression est tellement grande que certains skieurs sont transférés sur Lyon. Marc, un touriste nantais, s'est cassé le col du fémur. "Ils étaient tellement surchargés qu'ils ne pouvaient pas m'opérer. Je suis arrivé le lundi et je n'ai été opéré qu'un dimanche après-midi. J'ai donc attendu une semaine, c'était très long", regrette-t-il. La situation devrait rester tendue durant toutes les vacances de février.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info