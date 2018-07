publié le 28/04/2016 à 18:40

Comment des actes de maltraitance d'animaux, dénoncés en images par l'association L214, ont-ils pu se produire dans plusieurs abattoirs publics ? Pour tenter de comprendre, une commission d'enquête parlementaire a entendu les directeurs de plusieurs établissements mis en cause. C'est notamment le cas de Laurent Kauffmann, responsable de l'abattoir du Vigan (Gard). "Nous avons expliqué comment se passait le travail dans un abattoir, que nous travaillons avec professionnalisme et le souci de la protection animale", explique-t-il, jeudi 28 avril, au micro de RTL.



Pour l'abattoir intercommunal du Vigan, la vidéo montrait pendant un peu plus de quatre minutes montrant un employé jeter violemment des moutons ou brûler lentement un cochon à cause d'un outil défectueux. Mais Laurent Kauffmann y voit là un acte "inacceptable" mais isolé d'un travailleur ayant été licencié : "Les vidéos qui ont pu être diffusées ne sont absolument pas représentatives du travail que nous faisons tout au long de l'année".

Des carences sur la formation

S'il assure ne pas être "ignorant" de la "façon de travailler" de ses agents, Laurent Kauffmann reconnaît ne pas pouvoir "être présent" à temps plein sur le site, l'un des plus petits de France, pour contrôler les opérations. C'est pourquoi des caméras de vidéo surveillance vont être prochainement installées. "Dans ce cadre-là, c'est pertinent", estime-t-il.

Mais le directeur estime qu'il faut surtout mettre en place une meilleure formation des salariés d'abattoirs qui, aujourd'hui, apprennent ce métier sur le tas. "Il n'y a pas de formation spécifique ou de diplôme spécifique. Nous avons des agents à qui on demande un degré de compétence et de professionnalisme très important. Notre personnel est compétent parce qu'il a été formé par des gens qui ont eu une longue expérience, de 25 à 30 ans au minimum", assure Laurent Kauffmann.



Pour l'instant, le directeur d'un abattoir n'est pas responsable des actes de ses salariés. Mais il devrait l'être dans le futur, semble-t-il, selon le souhait du ministère de l'Agriculture. "Si on a tous les outils qui nous permettent d'assumer cette responsabilité, il n'y a pas de soucis", conclut Laurent Kauffmann.