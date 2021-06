Handicap : "quand on fait un vote bloqué, on ne respecte pas la démocratie", réagit Patrick Vignal

ll n'y aura pas de changement majeur dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Les députés réclamaient que les aides ne soient plus conditionnées aux revenus d'un couple, mais le gouvernement a écarté cette individualisation, pourtant largement défendue par l'opposition, de la gauche à la droite. Pour parvenir à ses fins, l'exécutif a eu recours, jeudi 17 juin au vote bloqué. Du jamais vu depuis 2013 et la réforme des retraites.

"Quand on fait un vote bloqué, cela veut dire qu'on ne respecte pas la démocratie", réagit Patrick Vignal, député LaREM de l'Hérault. Ce dernier considère cette procédure, qui contraint les élus au seul choix d'accepter ou de rejeter l'ensemble du texte en discussion, comme un échec. "Comme un 49-3", rajoute-t-il.



Cependant, selon Patrick Vignal, le débat se situe ailleurs. "Quelle est la place du handicap dans notre société et qu'elle est la justice sociale ?", s'interroge-t-il. Le député préfèrerait ainsi "remettre du lien" en lançant "un projet humaniste en matière de logement, de transports, de déplacements et d'emploi sur les personnes en situation en handicap et en difficultés".