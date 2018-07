publié le 27/09/2016 à 17:17

C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 92% de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué, selon les limites fixées par cette même organisation internationale. Le rapport, publié mardi 27 septembre, fait état de niveaux de pollutions particulièrement élevés en Méditerranée orientale, dans l'Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental.



Selon l'OMS, les principales causes de pollution de l'air sont "les modes de transport inefficaces, les combustibles ménagers, la combustion des déchets, les centrales électriques alimentées au charbon et les activités industrielles". Des facteurs qu'il serait pourtant possible de neutraliser ou à défaut d'amenuiser, avance toujours l'organisation internationale, avec des "systèmes de transports plus viables, la gestion des déchets solides, l'utilisation de poêles et de combustibles propres pour les ménages ainsi que les énergies renouvelables et la réduction des émissions industrielles".

En publiant ces données, l'OMS espère faire réagir les États pour qu'ils mettent davantage l'accent sur la réduction de la pollution de l'air intérieur et extérieur. En septembre 2015, les dirigeants du monde avaient fait de cet objectif une cible dans leurs objectifs de développement durable, consistant à réduire d'ici à 2030 le nombre de morts et de maladies directement dus à la pollution atmosphérique.