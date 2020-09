55% des Français répondent au téléphone à table, une affaire de génération ?

publié le 28/09/2020 à 20:37

Une mauvaise manie s'est installée durablement dans les foyers ces dernières années : plus de 55% des Français admettent répondre à leurs SMS et prendre des appels à table durant les repas, selon un sondage Opinion Way pour Lactalis dévoilé lundi 28 septembre 2020. Une habitude particulièrement ancrée chez les jeunes, même si les parents font la guerre aux smartphones.

"Je n'ai pas du tout le droit d'avoir de téléphone à table. Ma mère n'en veut pas du tout et elle se bat pour ça", confie à ce propos sur RTL un adolescent. Mais cette règle peut tourner au dilemme pour les parents qui souhaitent montrer l'exemple : "Si on est avec des enfants on fait très attention, mais sans les enfants c'est plus complexe. On va se faire emmener par la vie professionnelle qui ne s'arrête jamais avec un téléphone", reconnaît un père de famille.

"Ça devient gênant"

Harry et Nelly se félicitent quant à eux d'avoir des enfants et des petits-enfants raisonnables. Mais ils ne supportent pas le brouhaha incessant causé par les smartphones dans les lieux publics : "Hier soir, on mangeait au restaurant et le couple d'à côté avait chacun son portable. Y a des moments où ça devient gênant parce que les gens ne font que ça. Et en plus ils répondent à leur téléphone donc vous entendez leurs conversations", se lamente Harry, qui "dit rien, mais n'en pense pas moins".