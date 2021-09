530.000 personnes en "situation de mort sociale" : comment aider les seniors isolés ?

Aujourd’hui, on compte 530 000 personnes âgées en situation de mort sociale, c’est-à-dire sans ou quasiment sans contacts avec les différents cercles de sociabilité (cercle familial, amical, voisinage et réseaux associatifs).

530.000 personnes en situation de mort sociale. C'est la conclusion du rapport de l'association Petits frères des pauvres publié ce jeudi 30 septembre. La mort sociale correspond à une situation vécue par des individus qui n'ont plus du tout, ou presque plus, de contacts avec les différents cercles de sociabilité. On identifie quatre cercles de sociabilité : cercle familial, amical, voisinage et réseaux associatifs.

Pour sa deuxième édition du baromètre de la solitude et de l’isolement des plus de 60 ans en France, les Petits Frères des Pauvres publient un rapport qui montre une nette aggravation de l’isolement social des personnes âgées en France. En 2017, les personnes en situation de mort sociale étaient 300.000, il y a donc une augmentation de 77 %. Voici donc quelques pistes pour enrayer cette triste tendance.

S'appuyer sur les acteurs de proximité

Pour les Petits Frères des Pauvres, il est essentiel d’adopter un ensemble de mesures qui permettront d’améliorer le quotidien des aînés. Et le premier exemple donné et l'appuie sur les acteurs de proximité. Le soutien de ces derniers dans la construction des politiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées est essentiel selon l'association.



Questionnées sur les moyens de briser l’isolement, les personnes âgées interviewées dans l'étude demandent en effet le maintien des commerces et services de proximité. Le rôle protecteur de ces "voisins de proximité" semble d'ailleurs avoir été mis en évidence durant les mois de crises sanitaires.

Par ailleurs, Internet a pu être un outil précieux pour maintenir le lien entre les personnes âgées et leurs proches. Mais 3,6 millions d’aînés sont toujours en situation d’exclusion numérique. Les associations locales peuvent alors être des relais importants d'activités et de loisirs.

Un soutien financier de 400 millions de la part du gouvernement pour le grand âge

"La crise sanitaire a mis en exergue les failles d’une société qui depuis une vingtaine d’années n’a pas su répondre aux conséquences du vieillissement de la population pourtant annoncé" témoigne l'association les Petits Frères des Pauvres.

Dans ce sens, un coup de pouce de 400 millions d’euros est mis en place par le gouvernement pour 2022 en faveur de l’aide aux personnes âgées. Cette mesure cible particulièrement les interventions à domicile.

Cet effort tente aussi de compenser l’abandon de la loi "Grand âge" que le secteur attendait avec impatience. La création de milliers de postes supplémentaires de soignants à domicile est une solution pour combattre l'isolement des personnes âgées.

Un numéro vert "Solitud'écoute"

Mis en place en 2007, le numéro vert ''Solitud’écoute'' des Petits Frères des Pauvres propose une écoute gratuite, anonyme et confidentielle. Cet appel peut constituer un lien vers l’extérieur pour toutes les personnes de plus de 50 ans qui ne peuvent pas se déplacer ou qui recherchent une oreille à qui parler.



Le 0 800 47 47 88 est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel avec une permanence d’écoute tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés, de 15h à 18h.