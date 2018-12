3 astuces pour trouver un logement étudiant rapidement

publié le 31/08/2018 à 07:04

Futur étudiant recherche bon plan logement de toute urgence. Alors que la rentrée approche, des milliers de candidats inscrits sur Parcoursup n'ont toujours pas reçu d'affectation dans l'enseignement supérieur.



Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Éducation nationale le 28 août, cette situation concerne encore 13.792 candidats, dont 7.540 lycéens. Plus de 84.000 candidats sont quant à eux encore en attente d'un vœu.

Pour ces lycéens et candidats en réorientation qui ne sont pas encore sûrs de leur affectation à la rentrée, trouver un logement étudiant à la dernière minute pourrait s'avérer un sacré casse-tête. Où chercher ? Comment constituer son dossier de candidature ? Comment éviter les arnaques et les loyers exorbitants ? Pas de panique : suivez nos conseils pratiques pour mettre toutes les chances de votre côté.



1 - Recherchez sur les bons sites

De nombreux sites mettent en ligne des annonces immobilières. Mais attention aux arnaques : certains vous proposent de vous inscrire à des listes pour vous tenir informé dès qu'une nouvelle annonce correspondant à vos critères est postée. Or, quand vous consultez les annonces... les logements ne sont plus disponibles.



Pour éviter ces mauvaises surprises, vous pouvez jeter un oeil à Lokaviz. Ce site en partenariat avec le Crous Logement propose des annonces vérifiées et adaptées aux besoins et budget des étudiants. Un bon moyen de vous faire gagner du temps au moment de la recherche en ligne, ou encore de vous éviter des visites d'appartements insalubres. En plus, le site propose un barème qui vous permet de situer le prix du loyer par rapport aux prix moyens du marché.



Si vous cherchez une colocation, il existe aussi plusieurs applications très pratiques. La carte des Colocs, par exemple, vous met en relation avec des locataires qui cherchent un coloc pour partager leur logement.

2 - Assurez-vous d'avoir un garant

Pour éviter les cas de loyer impayé, les propriétaires-bailleurs demandent de plus en plus souvent à leur futur locataire d'avoir un ou plusieurs garants. Il peut s'agir d'un parent ou d'un ami, qui s'engage auprès du propriétaire à payer le montant du loyer dans le cas où le locataire ne ferait pas face à ses obligations.



Si vous n'avez aucun garant, vous devez demander le Visale. C'est une garantie publique et gratuite qui a été mise en place par Action Logement. Elle permet aux étudiants qui n'ont pas de caution parentale d'avoir une garantie solide. Le Visale est ouvert aux locataires jusqu'à 30 ans sans conditions de ressources. Cette garantie couvre trois ans de loyers, plus les charges.



Une fois votre demande faite en ligne, vous recevez une validation par Action Logement dans un délai de 48 heures. L'organisme vous fournit alors un document que vous pourrez remettre au bailleur lors de la visite.

3 - Soignez votre dossier de candidature

Obtenir un logement rapidement, ce n'est pas qu'une question de chance. Lorsque vous aurez trouvé un logement qui vous convient, vous devrez remettre au bailleur un dossier de candidature. Ne négligez surtout pas ce dossier : c'est lui qui pourrait faire la différence.



Plusieurs documents doivent impérativement y figurer : une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), vos trois derniers bulletins de salaire si vous êtes salarié ou ceux de votre garant, et un justificatif de domicile pour le garant (quittance EDF, avis de taxe d’habitation, quittance de loyer...).



Le propriétaire peut également vous demander de lui fournir votre dernier avis d'imposition (ou celui de votre garant), une photocopie de la pièce d'identité de votre garant, de sa taxe foncière ou de ses impôts locaux si votre garant est propriétaire ou encore votre RIB. Même s'ils ne sont pas requis explicitement, vous pouvez spontanément insérer ces documents dans votre dossier pour mettre toutes les chances de votre côté.