publié le 08/08/2018 à 12:56

Futur étudiant recherche bon plan logement de toute urgence. Alors que la rentrée approche, des milliers de candidats inscrits sur Parcoursup n'ont toujours pas reçu d'affectation dans l'enseignement supérieur.



Selon des chiffres officiels publiés le 7 août 2018, cette situation concerne actuellement 66.945 jeunes, soit un peu plus de 8% des 812.050 candidats inscrits sur la plateforme d'affectation en ligne cette année.

Pour ces lycéens et candidats en réorientation qui n'ont toujours aucune réponse, trouver un logement étudiant à la dernière minute pourrait s'avérer un sacré casse-tête. Où chercher ? Comment constituer son dossier de candidature ? Comment éviter les arnaques et les loyers exorbitants ? Pas de panique : suivez nos conseils pratiques pour mettre toutes les chances de votre côté.

1 - Identifiez le type de logement idéal

Première étape dans votre recherche : identifiez le logement qui vous conviendra le mieux. Si vous êtes éligible à une bourse, vous pouvez faire une demande d'attribution de logement Crous, qui vous permettra de bénéficier de logements à loyer modéré. En théorie, la date limite de constitution de dossier était fixée au 17 juin dernier mais le site du Crous indique que si vous n'avez toujours pas reçu d'affectation dans l'enseignement supérieur, vous pouvez encore faire votre demande.



Autre solution : la location chez un particulier, en colocation ou seul. Le site Locaviz, partenaire du Crous, met en ligne des milliers d'annonces vérifiées et adaptées aux critères de recherche des étudiants.



2 - Constituez votre dossier avant les visites

Avant de visiter les logements qui vous intéressent, il est nécessaire de constituer un dossier de candidature solide que vous remettrez au propriétaire-bailleur. Imprimez-le en plusieurs exemplaires et emportez-le avec vous lors des visites : si un logement vous plaît, fournir immédiatement votre dossier de candidature vous permettra de gagner du temps et de montrer votre motivation au bailleur. Vous pouvez également venir avec les documents originaux, que le propriétaire peut demander à voir.

3 - N'oubliez aucun document

Plusieurs documents doivent impérativement figurer dans votre dossier : une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), vos trois derniers bulletins de salaire si vous êtes salarié ou ceux de votre garant, et un justificatif de domicile pour le garant (quittance EDF, avis de taxe d’habitation, quittance de loyer...). Assurez-vous qu'ils figurent tous dans votre dossier.



Si vous n'avez aucun garant, vous devez demander le Visale. C'est une garantie publique et gratuite qui a été mise en place par Action Logement, ouverte aux locataires, jusqu'à 30 ans sans conditions de ressources, dans la limite d'un loyer de 800 euros en Île-de-France et de 600 euros dans les autres régions. Cette garantie couvre trois ans de loyers, plus les charges. Elle permet aux étudiants qui n'ont pas de caution parentale d'avoir une garantie solide.



Une fois votre demande faite en ligne, vous recevez une validation par Action Logement dans un délai de 48 heures. L'organisme vous fournit alors un document que vous pourrez remettre au bailleur lors de la visite.



4 - Ajoutez des documents facultatifs

Le propriétaire peut également vous demander de lui fournir votre dernier avis d'imposition (ou celui de votre garant), une photocopie de la pièce d'identité de votre garant, de sa taxe foncière ou de ses impôts locaux si votre garant est propriétaire ou encore votre RIB. Même s'ils ne sont pas requis explicitement, vous pouvez spontanément insérer ces documents dans votre dossier pour mettre toutes les chances de votre côté.



Attention, le propriétaire-bailleur n'a pas le droit de vous demander certains documents relatifs à votre vie privée ou votre situation financière. C'est le cas de votre relevé bancaire, photographie d'identité (hors pièce d'identité), dossier médical, extrait de casier judiciaire...



5 - Joignez une lettre de motivation et une fiche locataire

Joignez à ces documents une courte lettre dans laquelle vous témoignerez de votre motivation à prendre ce logement. L'objectif : se démarquer de vos potentiels concurrents et montrer d'emblée votre sérieux. Vous pouvez vous y présenter (vos études, votre situation familiale), la raison pour laquelle vous avez choisi ce logement (localisation, fonctionnalité, propreté...) et enfin rassurer le propriétaire quant à votre bonne volonté (discrétion, paiement du loyer à l'heure...).



Vous pouvez aussi réaliser une fiche locataire synthétisant les renseignements dont aura besoin le bailleur (nom, coordonnées, revenus, situation professionnelle, nom des garants...).

6 - Soignez la présentation

Si vous en avez le temps, reliez votre dossier ou agrafez les documents ensemble dans l'ordre de la demande, en faisant figurant votre fiche locataire synthétique en première page.