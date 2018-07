et Florence Cohen

publié le 30/12/2016 à 21:26

"Je suis conscient du risque que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle". C'est par ces mots que François Hollande annonce à la France qu'il ne se représente pas.



Dans son discours, François Hollande a annoncé un regret : la déchéance de nationalité. Il a également défendu sa cause au sujet de la courbe du chômage. Un moment historique... Son livre confidences Un Président ne devrait pas dire ça avait fait couler beaucoup d'encre. Sans filtres et sans communicants, François Hollande a avoué dans ce livre aux journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet avoir parlé de "sans dents" a son ex-compagne Valérie Trierweiler

Un livre de confidences qui a également été une marque de rupture entre François Hollande et le reste de la gauche. Claude Bartolone avait alors estimé qu'un "président ne doit pas autant se confesser, je me pose des questions sur sa volonté". Un livre qui a surement jeté les dernières possibilités de candidature de François Hollande.