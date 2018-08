1918 : la nation australienne naît à Villers-Bretonneux

publié le 20/08/2018 à 08:48

Depuis le Mémorial australien de cette petite ville de la Somme, on aperçoit Amiens à 14 kilomètres. En avril 1918, les Allemands se sont remis à l'offensive. Ils percent le front partout. Amiens est en vue, et ce sont les volontaires indisciplinés mais redoutables de l'ANZAC qui ont pour mission de les arrêter.



Le 25 avril est devenu l'ANZAC Day, la Journée de l'Australian and New-Zealand Army Corps (le corps d'armée australien et néo-zélandais, venus de l'autre bout de la Terre). "C'était la première fois que les Australiens se battaient en tant que tels, et non pas rattachés à l'Empire britannique. Donc c'est l'armée australienne qui est allée en guerre", raconte Caroline Bartlett, directrice du Centre Sir John Monash de Villers-Bretonneux.

L'Australie à l'époque n'existe que depuis 1901. C'est un tout petit pays par le nombre d'habitants. Une proportion énorme d'hommes va s'engager pour partir faire la guerre très loin de l'île.

L'ANZAC Day est un jour férié en Australie. Et même s’ils sont incapables de le prononcer correctement, les Australiens connaissent tous le nom de Villers-Bretonneux.



Pour le centenaire, le centre Sir John Monash, tout neuf, complète la visite du Mémorial. Sir John Monash, un des plus brillants généraux alliés, était né de parents émigrés de Prusse en 1854. Sa langue maternelle était l'allemand.