publié le 24/07/2018 à 09:51

Pour des armées en marche, Meaux est à un souffle de Paris. Et en septembre 1914, la capitale va sentir le vent de la défaite. Car les Allemands sont en Seine-et-Marne. "C'est là qu'a eu lieu l'avancée extrême des Allemands, et c'est là qu'ils ont été arrêtés", raconte Jean-Yves Le Naour, le grand connaisseur de 1914-18, qui précise que nous sommes à "une soixantaine de kilomètres de Paris".



Un front de 250 kilomètres est dressé. Près de 1,6 million d'hommes dans la mêlée, au canon, au fusil, à la grenade et, quand il n'y a plus de balles, à la baïonnette - qu'un chansonnier de l'arrière va surnommer "la Rosalie".

La guerre de mouvement encore en cours n'a pas laissé de traces majeures à Meaux. Mais cent ans plus tard, les bords de la Marne sont l'écrin de la plus fantastique collection liée à la Première Guerre. Le maire Jean-François Copé est tombé dessus en 2004 lors d'une petite exposition dans sa ville.

La seule bataille de la Marne va faire 195.000 morts et disparus français, allemands ou anglais. Et la Grande guerre n'a commencé que depuis trente-cinq jours.