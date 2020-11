publié le 11/11/2020 à 17:45

S'il ne reste plus aujourd'hui de "Poilus", c'est-à-dire de combattants de la Première Guerre mondiale, en vie, leurs souvenirs restent encore bien présents dans la mémoire de leurs enfants. C'est le cas de Suzanne, 80 ans, qui a témoigné ce mercredi 11 novembre dans Les Auditeurs ont la parole.



Son père, Claude, a été mobilisé à 19 ans et est resté sur le front de 1914 à 1918. "Il en parlait et il racontait ce qui était racontable à des enfants, se souvient Suzanne : le souvenir des tranchées pleines de boue, le bruit des obus, les barbelés." Elle raconte encore que "les copains morts dans les tranchées qu'ils mettaient dans leur capote et qu'ils balançaient au dessus pour ne pas avoir un cadavre dans la tranchée."

"Il a été blessé à Verdun, rapporte Suzanne. Son char a sauté sur un obus qui était enterré et il a été brûlé. Il est rentré chez lui quelque temps, mais il n'en a gardé aucune cicatrice." "Il nous en parlait assez librement", raconte-t-elle avec émotion. "Quand mes fils ont eu 19 ans et qu'ils sont partis au service militaire, j'ai compris l'état d'esprit dans lequel il était. Il était trop jeune pour faire la guerre", rappelle Suzanne.

"Mon père ne voulait que des filles pour ne pas qu'elles partent à la guerre. Si j'avais été un garçon, je serais partie en Algérie", confie Suzanne. "Ce sont des souvenirs très présents, pourtant je n'avais que 5-6 ans", raconte-t-elle.