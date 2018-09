publié le 11/09/2018 à 11:20

C'est acquis : il faut cesser les discours geignards et s'attaquer drastiquement aux rejets d'émissions polluantes. C'est le sens des directives européennes qui sont de plus en plus sévères. Le problème, c'est qu'il faut aussi éviter une hécatombe dans l'industrie auto traditionnelle.



On parle de l'emploi direct ou indirect de plus de 13 millions de personnes dans l'Union. On a d'un côté l'impératif assainissement de notre environnement, et de l'autre des menaces à peine voilées des constructeurs sur l'emploi de 6% de la population active du Vieux continent.

Le Parlement européen, qui n'a toujours pas digéré les manipulations organisées des normes de pollution par les grandes marques, veut imposer une réduction réelle de 50% des émissions de CO2 d'ici 2030, avec en parallèle des quotas de production très contraignants pour les véhicules électriques.

Les constructeurs européens agitent en réponse le spectre d'un tsunami social si on les contraint à une marche forcée vers l'électrique. La menace à l'emploi est une vieille rengaine de tous les lobbyes, mais elle a dans ce dossier quelques fondements.

Le Parlement européen a des arguments

Un véhicule électrique, c'est 60% de pièces mécaniques et de main-d'œuvre en moins par rapport à un véhicule traditionnel, et c'est encore moins de maintenance. Or le service après-vente est le poste le plus juteux de la chaîne de profits de cette industrie. Sans surprise, les actionnaires de l'automobile sont debout sur les freins.



Impossible de rapprocher les points de vue ou de passer à la vitesse supérieure ? Le Parlement de Strasbourg a de réels arguments pour faire bouger les lignes. La mutation vers plus d'électrique devrait créer 200.000 emplois nouveaux, et surtout faire économiser aux Européens 50 milliards d'euros d'importation de pétrole par an.



C'est plus qu'il n'en faut pour négocier, avec les constructeurs, une transition rapide et sérieuse. Mais cela imposera de surmonter trois obstacles. D'abord celui de l'industrie allemande, qui fait la loi à Berlin. Ensuite la coordination des développements technologiques.



Enfin un front uni face au bulldozer chinois. La réalité est cruelle : l'Europe n'est pas aujourd'hui en mesure de fabriquer des véhicules électriques sans les batteries chinoises.

Les plus

- Les Français ont dépensé cette année 721 euros en moyenne dans le e-commerce, soit une hausse de 14% au deuxième trimestre.



- On fête les deux ans du TGV Ouigo, avec des résultats en très forte hausse : 13 millions de clients dès cette année.

La note du jour

15/20 à la Californie, qui s'est officiellement engagée à 100% électricité propre d'ici 2045.