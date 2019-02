publié le 27/02/2019 à 14:55

En pleines vacances d'hiver, c'est l'endroit incontournable à la montagne : la Folie Douce ! Par tous les temps, cette boîte de jour en altitude est le lieu où il faut être vu, notamment à Val d'Isère. Restaurant haut de gamme et fête en plein air, la Folie Douce compte 8 établissements en France. Une success story familiale qui attire toujours plus de skieurs.



Avec 110 salariés et 7 millions d'euros de chiffre d'affaire sur la saison soit en 5 mois, ce concept tendance depuis le début des années 2000 a vu le jour il y a 41 ans. Son créateur, Luc Reversade, 70 ans, est un passionné de montagne. Il était moniteur de ski dans les années 60 et à l'époque rien ne le prédestinait à créer un restaurant boîte de nuit à ciel ouvert.

Originaire de Charente, Luc Reversade s'est inscrit en école hôtelière à 18 ans. Après avoir travaillé chez Paul Bocuse, il décide avec sa mère de créer son propre restaurant. En 1978, il s'installe à Val d'Isère, alors en plein développement, dans un petit chalet en altitude sans eau courante. De plus en plus fréquentée, la Folie Douce va finir par changer de dimension.

Une fête géante au milieu des pistes de ski

A partir des années 2000, le restaurant va devenir un concept inédit de fête en plein air. Chaque jour, vers 13 h, une troupe de danseurs professionnels venus du monde entier chantent et dansent au cœur de la montagne pour attirer le public. Autour d'une musique techno, l'alcool coule à flot. D'ailleurs, l'établissement fait particulièrement attention aux personnes alcoolisées. Pour éviter les accidents sur les pistes, les agents de sécurité s'attachent à les faire redescendre par les télécabines.



Autre valeur sacrée de la maison : la cuisine. Chaque jour, en haute saison, le restaurant gastronomique fait 700 couverts en moyenne. La cuisine est traditionnelle mais les prix sont de haute altitude : il faut compter entre 40 et 50 euros pour un plat.