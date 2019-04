publié le 26/01/2019 à 07:00

Conso : quels sont les avantages et les inconvénients à produire de l’énergie chez soi ?

Invitée : Anne-Claire Poirier, journaliste indépendante, spécialisée dans les sujets de "transition énergétiques et écologiques" (pour Le Journal des Energies Renouvelables ou encore pour le site Info durable)

Nutrition : les 'super aliments' sont-ils vraiment des produits ‘miracle’ ?

Invitée : Nathalie Majcher, diététicienne-nutritionniste et créatrice du blog DocteurBonneBouffe.com, le « magazine diététique et nutrition, version fun ! »

Comment équilibrer nos énergies corporelles ?

Invitée : Elodie Tarillon, thérapeute énergéticienne, auteur de Cristaux –Découvrir le pouvoir des pierres (Editions Marabout). On retrouve également son travail sur le site : ose-te-deployer.com

