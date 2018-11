Noël : le sapin Label Rouge, un conifère made in France plus respectueux

publié le 30/11/2018 à 05:31

On connaissait le poulet Label Rouge, le jambon Label Rouge, voilà le sapin de Noël Label Rouge. Si vous comptez acheter votre sapin dès la semaine prochaine, il y aura accroché à une branche le petit logo rouge, qui garanti que le sapin a été coupé au dernier moment, et donc qu'il va perdre ses aiguilles beaucoup plus tard.



Le sapin classique est souvent coupé à la mi-octobre. Pour le Label Rouge, c'est un mois plus tard. Ces sapins sont cultivés dans le Morvan, ont en moyenne 6 ans et sont taillés, redressés, tuteurés, ce qui donne un sapin bien droit.

Avec un prix allant de 35 à 45 euros selon la taille, il est 10 euros plus cher qu'un sapin classique, mais vous avez aussi la garantie cette année qu'il a poussé en France. 60.000 sapins ont été cultivés en Bourgogne, alors que sur les 6 millions de sapins vendus à chaque Noël, beaucoup sont importés du Nord de l'Europe.

Si l'idée de couper tous ces sapins juste pour trois semaines vous travaille, une autre solution est possible : adopter un sapin. En pot pour qu'il soit ensuite replanté. C'est la chaîne Botanic qui propose ce service. Il est là encore plus cher, au moins 60 euros, mais il est livré a domicile, vivant, avec un carnet de soin. Il faut beaucoup l'arroser et on vient le rechercher chez vous en janvier. Les plus résistants sont replantés en Haute-Loire et se retrouvent à nouveau l'année suivante dans un salon avec des boules.