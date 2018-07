La méditation est-elle la clé du bonheur ?

publié le 02/07/2018 à 07:00

Stress, angoisses, envies, peur de manquer (argent, amour, attention), de décevoir... : cette focalisation sur le passé et le futur (la tyrannie du mental) ainsi que la déconnexion à l'instant présent sont des ennemis de la sérénité et du bien-être. Pratiquer la méditation changerait en profondeur notre rapport à la vie, aux autres et à nous-mêmes. Que peut-on en attendre concrètement ? Le bonheur passe-t-il par la méditation ? Ses bienfaits ont-ils été prouvés scientifiquement ? Comment franchir le cap et en faire une habitude ?





Invités

- Flavia Mazelin, journaliste à Psychologies Magazine

- Jonathan Lehmann, créateur de l'application de méditation 7Mind, du blog Les Antisèches du Bonheur, coach en méditation et auteur de Journal intime d'un touriste du bonheur (Editions De la Martinière)

Journal intime d'un touriste du bonheur

