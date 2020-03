VIDÉO - La Peugeot 208 élue voiture de l'année

publié le 02/03/2020 à 22:16

La Peugeot 208, 100% électrique, remporte le prix de "Voiture de l'année 2020". En deuxième position se trouve la Tesla Model 3 suivi de la Porsche Taycan.

L'électrique a le vent en poupe même si ce modèle de Peugeot est plus lourd que les modèles essences ou diesel de 310 kilos. Le véhicule peut rouler sur trois modes différents : il y a le mode éco, le mode normal et le mode sport.

Avec un moteur de 136 chevaux, elle passe de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. Son autonomie est annoncée de 340 kilomètres avec des batteries installées sous le plancher du véhicule.

La 208 reste le deuxième véhicule le plus vendu en France, derrière la Clio de Renault. Le patron de Peugeot Jean-Philippe Imparato avait d'ailleurs qualifié sa nouvelle 208 de "tueuse". Ce modèle dispose également d'un écran tactile en 5,7 ou 10 pouces et les informations sont lisibles en 3D (navigation, vitesse, aides à la conduite…). . L'annonce du prix a été postée sur Twitter par Car of the Year.

And the #caroftheywar2020 winner is...

Peugeot 208 pic.twitter.com/E0nbBEuxVG — Car of the Year (@caroftheyear) March 2, 2020