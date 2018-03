Le dépanneur sans scrupules

publié le 26/03/2018 à 09:20

Le cas d'Olivier

Le 21 février 2018, les beaux-parents d’Olivier ( 83 et 79 ans) sont victimes d’une panne de disjoncteur. Plus d’électricité, plus de chauffage, plus d’eau chaude. Après avoir tenté en vain de joindre leur fournisseur électrique, ils s’emparent d’un flyer trouvé peu de temps avant dans leur boîte aux lettres pour appeler un dépanneur. Une heure plus tard, un technicien débarque. Il examine le tableau et déclare que celui-ci a brûlé. Pour lui, une seule solution, le changer. Sauf que pour intervenir, il réclame le paiement immédiat de 4556€. Perdus et désemparés, les beaux-parents signent le devis présenté et règlent immédiatement. Au bout de deux heures, le courant est rétabli. Mais plusieurs prises ne fonctionnent plus. La machine à laver et le portail automatique non plus. Plus grave, deux jours plus tard, le nouveau tableau disjoncte lui-aussi. Rebelote, les beaux-parents n’ont plus d’électricité. Echaudés par l’entreprise de dépannage, ils font cette fois appel à un électricien de leur commune. Tout de suite, le professionnel déplore les mauvais branchements de son confrère. Pour lui, il suffisait simplement de changer la carte d’automatisme défectueuse ! Une intervention qu’il chiffre à 936€…





