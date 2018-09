publié le 05/09/2018 à 07:13

Un printemps très frais et un été caniculaire ont fortement impacté la production de fruits et légumes. Et inévitablement, en cette rentrée, le prix sur les étals a sensiblement augmenté en moyenne de 4% sur un an. "Dîtes-moi une chose qui n'augmente pas, à part les retraites", ironise un consommateur sur un marché toulousain. "Les haricots verts, ils étaient mettons à 6 euros, maintenant ils sont à 8 ou 9 euros", illustre-t-il.



"15 ou 20 centimes au kilos, ce n'est pas colossal. Mais c'est vrai que ça, cumulé aux autres augmentations, ça se ressent", explique Fabrice, un primeur du marché Victor Hugo. Un peu plus loin, le marché sur le boulevard affiche des prix environ 30% moins cher, sans augmentation des prix durant l'été.

Le secret de cette stabilité est révélé par Sandrine : un réseau de petits producteurs. "Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup produit qu'ils augmentent les prix", indique-t-elle. "Septembre ça redevient normal, comme début juillet", assure Momo qui promet donc des prix en baisse d'ici quelques semaines.

