La Génération Fruits et Légumes Frais au Salon International de l'Agriculture

publié le 22/02/2019 à 10:43

Du 23 février au 3 mars 2019 le Salon International de l’Agriculture accueillera une fois encore l’Interprofession des Fruits et Légumes Frais pour le plus grand plaisir du grand public.





Ateliers, dégustations, animations, la Génération Fruits et Légumes Frais sera mise à l’honneur au travers de rencontres et d’échanges avec les professionnels de la filière pour toujours plus de partage et de découvertes.



Sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais au pavillon 2.2, les visiteurs pourront découvrir les métiers de la filière grâce à une maquette géante et à l’intervention des producteurs, expéditeurs, exportateurs, importateurs mais aussi primeurs, grossistes ou encore diététiciens qui expliqueront tout au long du salon les enjeux de leurs métiers.



Nouveautés et incontournables sauront vous séduire cette année encore : Tandis qu’Aprifel, l’Agence pour le Recherche et l’Information en Fruits et Légumes sera présente pour la 1ère fois sur le stand, les habitués reconnaîtront la Tour FL de Fruits et Légumes, sans oublier le partenariat avec RTL, dont les studios accueilleront des émissions en direct du Salon et des sessions Facebook Live disponibles sur les pages Facebook de RTL et des Fruits et Légumes Frais.