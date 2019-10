Tout ce qu'il faut savoir de la nouvelle Toyota Yaris

publié le 19/10/2019 à 17:55

La nouvelle Yaris de Toyota, fabriquée près de Valenciennes, s'annonce l'une des voitures les plus prometteuse de cette fin d'année. Derrière les Clio et les 208, modèles les plus vendus en France, la Yaris, premier modèle de Toyota en France, est en embuscade avec des ventes impressionnantes : 3,6 millions de modèles écoulés depuis son lancement en 2001.

La Yaris a été l'une des premières voitures de sa catégorie à passer en mode hybride. Une stratégie qui fonctionne puisque en France, six acheteurs sur dix la prenne dans cette motorisation avec un écart d'environ 1.000 euros avec la version essence.

La nouvelle Yaris que va sortir la marque japonaise devrait réaliser de belles performances avec une nouvelle génération de moteurs et surtout une consommation en baisse de 20%, ce qui lui permettra de ne consommer que 3 litres tous les 100 kilomètres. Sa nouvelle génération hybride pourra également rouler en mode électrique jusqu'à 130km/h.

La nouvelle Yaris est également dotée d'une innovation en terme de sécurité puisqu'un airbag central est logé dans le flanc intérieur de chaque dossier des sièges avants. En cas d'impact, il évite que le conducteur et le passager se heurtent. Cet équipement deviendra d'ailleurs obligatoire en 2022 pour obtrenir la note maximum au crash-test.