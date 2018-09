Je suis en dégroupage partiel (une espèce rare, je sais) et j'ai reçu ce mail il y a un peu plus d'une heure. Je le trouve un peu voir très mensonger ("sans surcout" ? Et les 6€ supplémentaires par mois pour la boucle local alors ?)

Coucou @FreenewsActu ou @UniversFreebox pic.twitter.com/YsBaWGBg5w