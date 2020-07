Taxe d'habitation : comment savoir si vous allez la payer cette année ?

publié le 16/07/2020 à 13:06

C'était une des promesses d'Emmanuel Macron : la taxe d'habitation est supprimée en 2020 pour les 80% des foyers les plus pauvres. Elle devait, pour les 20% de foyers restants, disparaître progressivement jusqu'à 2023. Mais ce délai pourrait être repoussé en raison de la crise économique, ont d'ores et déjà prévenu le chef de l'État et son gouvernement.

Pour connaître votre situation, il existe un simulateur en ligne disponible ici. Mis en place par le gouvernement, ce site officiel vous permet de savoir en quelques clics si vous devrez ou non vous acquitter de cette taxe cette année.

Il faut, pour obtenir une simulation, renseigner le revenu fiscal de référence en 2018, le nombre de parts fiscales de votre foyer et le montant de votre taxe d'habitation en 2019. Une fois vos informations validées, vous connaîtrez le montant de votre taxe d'habitation 2020.