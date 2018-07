publié le 12/07/2018 à 07:32

Doctolib a révolutionné la manière de prendre rendez-vous chez un médecin. La plate-forme internet rachète MonDocteur et devient un géant dans le domaine : 600 salariés, 55.000 médecins, 20 millions de visites de patients par mois.



L'entreprise a mis fin aux longues minutes d'attente au téléphone sur un air de musique classique et rendu possible la prise de rendez-vous en un clic à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Chez les généralistes, les dentistes, les ostéopathes et même à l'hôpital, la révolution est en marche, et tout le monde semble y gagner.

Les praticiens économisent du temps et de l'argent. L'abonnement leur coûte 109 euros par mois, mais leur évite des heures de paperasse et fait chuter le nombre d'appels téléphoniques à leur cabinet. Doctolib leur offre aussi plus de visibilité, et les créneaux horaires disponibles sont actualisés en temps réel, ce qui leur permet d'optimiser leurs agendas et de diviser par quatre le nombre de rendez-vous non honorés.

Du côté des patients, on gagne aussi à utiliser à Doctolib. Le système a permis de réduire considérablement les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous, jusqu'à 50% chez les spécialistes, un facteur très important de renonciation aux soins.