Rétromobile : le marché de l'automobile de collection en pleine forme

Plus de 600 exposants, au moins autant de voitures et de camions exposés, dont des véhicules militaires du musée blindé de Saumur, mais aussi le plus gros camion du monde, le T100 de Berliet : la 44e édition du salon Rétromobile 2019 ouvre ses portes ce mardi 5 février à Paris, Porte de Versailles.



Il s'apprête à recevoir 120.000 visiteurs, soit deux fois plus qu'il y a dix ans.

"Le marché du véhicule de collection est un secteur qui a vivoté pendant des années. Mais à partir de 2009-2010, avec la crise des surprimes, les investisseurs ont préféré investir dans quelque chose de plus concret comme le vin, la bande dessinée, ou le véhicule de collection. Rétromobile étant un salon qui est le reflet d'une économie, la surface et le nombre de visiteurs a été multiplié par deux", explique Jean-Sébastien Guichaoua dans le Mag de l'Eco.

Retromobile : deux fois plus de visiteurs en dix ans

Cela ne veut pas dire pour autant que la passion de la collection automobile soit réservée aux plus riches : "En France, il y a plus de 200.000 collectionneurs, et 90 % des collectionneurs sont propriétaires de véhicules à moins de 20.000 euros. Si vous voulez une Renault 4L, on en trouve entre 3 et 4.000 euros. Il y a eu plus de 8 millions de 4L produites ! Une 2CV, c'est plus cher, il faut compter 15.000 euros. Nous avons un espace sur Retromobile réservé aux voitures de moins de 25.000 euros, mais aussi, depuis cette année, aux motos anciennes".



Le salon Rétromobile se tient à Paris Porte de Versailles du 5 au 10 février 2019.

