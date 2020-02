publié le 05/02/2020 à 09:51

Ce mercredi 5 février s'ouvre le salon Rétromobile, Porte de Versailles, à Paris. Sur les 100.000 personnes attendues pour l’événement, Jean-Louis, 61 ans, pour qui la Traction Avant est la voiture d'une vie.

Entre ce retraité et Citroën, l'histoire d'amour dure depuis 42 ans. Lorsqu'il est âgé de 19 ans, Jean-Louis s'offre sa première Traction Avant, en 1978 pour 3.000 francs. Aujourd'hui, cette Traction Avant de type A, ne le quitte pas, ce passionné roule toujours avec.

Belgique, Ecosse, Hongrie ou Maroc, Jean-Louis a parcouru 120.000 kilomètres avec sa Traction, et ce, à travers dix pays. Une vie sur la route avec son bijou mais aussi une vie à bricoler. Jean-Louis a passé plus de 1.500 heures pour restaurer sa Traction plus une autre qu'il possède. Ce passionné de Citroën est aussi le propriétaire d'une DS et d'une 2CV.

La voiture d'une vie

Mais si Jean-Louis possède plusieurs modèles de Citroën, sa préférée restera à jamais sa Traction Avant de type A : "C'est la voiture avec laquelle j'ai passé mes années étudiantes, c'est la voiture avec laquelle je me suis marié, c'est la voiture avec laquelle j'ai appris a mes enfants à conduire, c'est la voiture d'une vie". Le retraité est même le président du club "la Traction Avant".

Et si les anciens modèle de Citroën fascinent Jean-Louis, cette passion a été transmise à sa femme et ses filles, comme le signale son épouse : " Mon prénom c'est Céline, et mes filles c'est Coralie, Charlotte et Clémence, c'est quatre "C" comme Citroën".

Et chez la famille, posters, porte-clés et figurines sont omniprésents, une véritable concession Citroën à domicile pour ces passionnés. "Vous avez toute la collection de miniatures ici, vous avez 2.500 miniatures, que de la Citroën, de la Traction de la 2CV, de la DS puis quelques autres." raconte Jean-Louis.

Une passion qui se transmet de génération en génération

"Vu que mes parents m'endormaient avec la Traction quand j'étais petite, maintenant quand je monte dedans je m'endors" s'amuse leur fille. Et plus que les voitures ou les miniatures la passion Citroën s'étend même jusqu'à sur la table "C'est une assiette de la cantine de l'usine Citroën d'Aulnay. Quand l'usine a fermé il y a quelques années, on a récupéré cette vaisselle" raconte fièrement notre retraité.



Une passion abordable qui coûte à Jean-Louis environ 200 euros par mois, entre assurances, essence et changement de pièces. "Comme dit ma femme, ça vaut mieux que d'aller au bistrot". La Traction chouchoute de Jean-Louis, achetée 3.000 francs à l'époque (l'équivalent de 500€) vaut aujourd'hui entre 12.000 et 15.000 euros. Et quand on lui propose 35.000€ pour acquérir la fameuse Traction, la réponse est claire : "C'est non. Ça fait 42 ans que je l'ai et je la garderai toujours".