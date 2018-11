Quand la vie bascule

publié le 14/11/2018 à 09:20



Le cas de Mawaheb



Le 18 décembre 2016, la fille de Mawaheb se fait dérober son portefeuille avec ses papiers dans le métro parisien. Sans attendre, elle se rend à la gendarmerie pour déclarer le vol. Mais les ennuis ne font que débuter… Le 14 février 2017, la conseillère de sa banque l’appelle pour l’informer qu’un compte douteux a été ouvert en son nom au sein d’un autre établissement du groupe. Paniquée, sa fille porte plainte pour usurpation d’identité. Dans le même temps, elle est persuadée que sa conseillère fera le nécessaire pour faire fermer le compte pirate. Il n’en est rien. Non seulement, la Banque de France lui apprend que deux autres comptes ont été ouverts en son nom, mais surtout les trois comptes frauduleux affichent des découverts de 2350€, de 300€ et …de 13.229€ ! Résultat, sa fille est fichée et sa propre banque a bloqué son compte. Pour faire valoir sa bonne foi, Maya apporte toutes les preuves nécessaires à la Banque de France en juillet dernier. Seulement, rien ne bouge...