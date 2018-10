publié le 30/10/2018 à 17:04

Les frais bancaires liés à la succession ont flambé. Selon une étude du comparateur Meilleure Banque révélée par Le Parisien le 30 octobre, ces dernières appliquent un tarif de 215 euros en moyenne lors d'une succession. Un chiffre en hausse de 3,9% par rapport à 2017.



Concrètement, en quoi consistent ces frais ? Lorsqu'une personne décède, l'établissement bancaire doit fermer son compte courant et ses produits d'épargne. Ces sommes doivent ensuite être transférées aux héritiers sur leur propre compte. Lors de cette opération, la banque va alors prélever des frais dits de succession, dont elle-même aura fixé le taux.

Réalisée auprès de 115 banques nationales et régionales, l'étude révèle d'importantes disparités selon les établissements : pour une succession d'un montant de 15.000 euros et hors assurance vie, le montant de ces frais varie entre 75 et 450 euros.



Les frais coûteux des banques en ligne

Axa Banque et Allianz sont les établissements nationaux qui prennent le plus de frais (450 euros en moyenne), devant le Crédit coopératif (310 euros). Surprise : plusieurs banques en ligne (Fortuneo, Boursorama et ING Direct) ponctionnent aussi un montant élevé (300 euros en moyenne).



Du côté des banques régionales, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest arrive en tête du classement (410 euros en moyenne), devant le Crédit Agricole Corse (360,45 euros). Des tarifs jusqu'à cinq fois plus élevés que ceux appliqués par le Crédit Agricole du Nord-Est (75 euros) et du Val de France (90 euros).



Pour justifier cette hausse des tarifs, les établissements bancaires mettent en avant la qualité du service et le travail de fond réalisé par les conseillers. "L’expert est l’interlocuteur dédié pour le ou les ayants droit, le notaire et tous les autres intervenants", explique ainsi un porte-parole de LCL au Parisien.



Mais du côté des consommateurs, la colère monte. L'association française des usagers des banques (Afub) accuse les banques profiter de la situation et de gagner de l'argent alors que l'opération qu'elle effectue est similaire à celle d'une clôture de compte classique.