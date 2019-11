publié le 16/11/2019 à 07:00





Une émission spéciale "Je teste... !"



Peut-on se fier aux avis sur Internet ?

Invité : Clément Poupeau, directeur marketing de Guest Suite (solution de gestion des avis clients)



Rapadura, miso, graines de chia... : c'est quoi ces aliments bizarres ?

Invitée : Maureen Diament, rédactrice en chef adjointe santé et web au magazine Avantages



Quelles recettes faire avec ces ingrédients bizarres et méconnus ?

Invitée : Farida, chroniqueuse culinaire, tous les jours à 11h45 dans "La quotidienne" sur France 5



